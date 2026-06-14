【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月14日）【映像】残り約3時間！渾身オーバーテイクで首位浮上の瞬間14日、世界三大レースの一つ「ル・マン24時間レース」の決勝でトヨタが4年ぶり通算6度目となる総合優勝を飾った。予選では下位に沈んだが、決勝では優勝争いを繰り広げ、レース終盤にトップに浮上すると、最後は7号車の小林可夢偉がトップで栄光のチェッカーを受けてフェラーリの4連覇を阻止した。トヨタ