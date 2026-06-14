放送日時：2026年6月14日（日）22:00ゲスト：大地真央私の中の、もうひとりのワタシ。：一番の褒め言葉はコメディエンヌゲストは、宝塚歌劇団月組トップスターとして一時代を築き、退団後も舞台・ドラマ・映画で活躍を続けている大地真央さん。今回は、大地さんをよく知る方々に素顔を語っていただきました。「天然を超えたとこがある」「オチを持っていくのが天才的」と12歳下の夫・森田さんが大地さんの普段の愛嬌溢れる姿を語っ