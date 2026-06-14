2026年6月12日、台湾メディアの中時新聞網は、日本の九州旅行で「離合困難」という4つの漢字の警告看板を見かけたらすぐにドライブルートを変更するよう専門家が警告したと報じた。記事は、多くの台湾人が日本を旅行する際、スケジュールの組みやすさや自由度の高さからレンタカーによるセルフドライブを選ぶとした上で、台湾在住の日本人ライターである下坂泰生氏が自身のSNSにおいて注意を呼びかけたことを紹介している。記事に