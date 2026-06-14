14日（日）にネーションズリーグ（VNL）2026男子 予選ラウンド第1週の4戦目が行われ、男子日本代表は男子スロベニア代表と対戦した。 10日（水）に開幕したVNL2026の男子大会。就任2年目のロラン・ティリ監督率いる男子日本代表は、ここまで開幕3連勝を収めている。予選ラウンド第1週の最終戦、日本はFIVB世界ランキング5位のスロベニアと対戦した。 日本はアウトサイドヒッターに髙橋藍と石川