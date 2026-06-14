安定感があって足に負担がかかりにくいフラットサンダル。魅力的だけれど「なんだか重たい雰囲気」「脚が短く見えそう」と感じる人もいるのでは。ボトムスとの組み合わせ方やソールの厚みによって、すっきりとした印象を目指せるかも。今回は【グローバルワーク】から登場しているフラットサンダルをピックアップ。ぜひお手本にしたい、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。 シャープなつま先で