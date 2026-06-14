いよいよ決戦の地・ダラスへ。空港でも多くの日本代表サポーターと出会い、７万人収容の巨大なダラス競技場が“いよいよＷ杯だ”という高揚感に包まれた。取材を終え、ホテルのあるダウンタウン周辺へ。すると巨大なスクリーンに集まる多くの観衆が。「Ｗ杯のパブリックビューイングか！？」と近づくと、画面に映されていたのはＮＢＡファイナルだった。隣でバスケにくぎ付けだった地元出身のリアムさんに聞くと「ＮＢＡも一番