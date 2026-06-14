【FIFAワールドカップ2026】ハイチ代表 0−1 スコットランド代表（日本時間6月14日／ボストン・スタジアム）【映像】こぼれ球を華麗にコントロール→“左足ボレー弾”を放つ瞬間スコットランド国民が待ち望んでいた瞬間だった。28年ぶりのワールドカップの舞台で、チームの象徴的存在であるMFジョン・マッギンがこぼれ球を左足ボレーで押し込むと、会場は大歓声に包まれた。日本時間14日、FIFAワールドカップ2026グループC第1節で