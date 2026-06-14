元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が美肌あらわなショットでファンを魅了している。１４日までにインスタグラムで「ｓｗｅｅｔ ７月号で表紙を務めさせていただきました！！！学生の頃からずっと見ていた雑誌で表紙本当に本当に嬉しいです」と書き始め、ビキニトップスにふんわりスカートを合わせたショットをアップ。続けて「付録の調光サングラスもめちゃ可愛いですぜひチェックしてみてください！」と呼び