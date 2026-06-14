今月9日、俳優・タレントとして活躍した中村玉緒さんが肺炎のため亡くなりました。86歳でした。玉緒さんのトレードマークといえば着物。ご自身でデザインしプロデュースも行っていました。今回、特別にお借りしたのは、玉緒さんが考案した「バラ」が描かれた反物です。着物の柄にあまり選ばれなかったという西洋のバラを、玉緒さんはさまざまな着物にあしらいました。自由な発想で着物をデザインした中村玉緒さん。バンキシャの取