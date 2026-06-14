忙しい朝のスキンケアをサポートするタイパコスメ「サボリーノ」が、人気アイドルグループ「CANDY TUNE」とコラボした期間限定POPUPストアを開催します。2026年6月12日（金）から6月25日（木）まで、東京・原宿のand ST TOKYOにて実施。限定ノベルティやメンバー着用衣装の展示など、ブランドの魅力をたっぷり体感できる特別なイベントです。サボリーノ愛用者はもちろん、CANDY TUNEファンも必見の