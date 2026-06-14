中国の王毅外交部長は6月13日、訪問先のウランバートルでモンゴルのバトツェツェグ外相と会談しました。王外交部長は、「『中国・モンゴル友好協力関係条約』は、両国が平和共存五原則を堅持し、いかなる第三国にも自国の領土を利用して相手国の主権と安全を損ねさせることを許さないと明確に規定している。これは中国とモンゴルの両国関係の健全な発展にとっての重要な保障だ。中国とモンゴルは百年に一度の変局に直面する中、友