占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月15日〜6月21日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座の新月からスタートする1週間です。新しい希望や計画が生まれ、少しずつ、軌道に乗っていくでしょう。やりたいことをリストアップしたり、スケジュールを組んだりすると、夢の実現率が高まっていくはず。小さな成功を積み重ねていくにも、いい時です。まずは、日常レベルの“やりたい”を形にしていきまし