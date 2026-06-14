元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは6月14日、自身のInstagramを更新。国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式での衣装姿を披露しました。【写真】森香澄、美デコルテ際立つ白いドレス姿「ドレスが凄く似合ってる」森さんは「MUSIC AWARDS JAPAN premier ceremonyのMC、そしてレッドカーペットもありがとうございました」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。13日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際⾳