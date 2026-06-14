モンゴルのフレルスフ大統領は同国首都のウランバートルで6月13日、来訪した中国の王毅外交部長と会談しました。フレルスフ大統領は、「中国はモンゴルにとって永遠のよき隣人であり、中国との友好はモンゴル外交の最優先の方針だ。モンゴルは中国の立場と懸念を理解し尊重し、一つの中国の原則を揺らぐことなく堅持する。台湾は中国領土の不可分の一部であると認識し、いかなる形の『台湾独立』の分離行為も支持しない。香港、チ