俳優の柄本佑さん（39）が13日、映画『メモリィズ』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場。監督との不思議な縁を感じたエピソードを明かしました。映画は、家族の記録や記憶をテーマにした物語。足を骨折した義父の身の回りの世話をするため、九州の田舎町にやって来た主人公・雄太の日々を描いています。メガホンを取ったのは、本作が初の長編作品となる坂⻄未郁監督。12日には、アメリカ・ニューヨークで開催されている『第