7月22日よりフジテレビ系で放送がスタートする仲里依紗主演ドラマ『Tokyo middle 30』に、のんがレギュラー出演することが発表された。 参考：のん「現実に目を向けられるきっかけになれば」『この世界の片隅に』終戦80年上映に寄せて 本作は、中国で大ヒットした『30女の思うこと～上海女子物語～』を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒューマンドラマ。キラキラしたサクセ