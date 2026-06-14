NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長（小一郎）を演じる俳優の仲野太賀が14日、兵庫県朝来市で行われた「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin朝来」に登壇。昨年6月のクランクインから1年が経過する中、主演として作品を支えてきた日々を振り返り、撮影現場での苦労や共演者との心温まるエピソードを明かした。【写真】豊臣秀長ゆかりの竹田城を訪れた仲野太賀朝来市は、秀長が竹田城の城代を務めたゆかりの地