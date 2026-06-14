３月１日に入籍した歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂４６で女優・能條愛未が５月３０日、都内の高級ホテルで挙式・披露宴を行った。最後は、橋之助が父の中村芝翫と三田寛子、能條が母の明美さんに花束を贈呈。感極まった三田は号泣。何度も涙をぬぐい、橋之助と抱擁した。披露宴から２週間たった１４日、三田は自身のＳＮＳに、夫の芝翫の隣で、涙でウルウルするモノクロの写真などを投稿。感謝をつづった。当初、披露宴会場