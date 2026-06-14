【NewDays（ニューデイズ）】では、従来よりも具材・重量を増やした商品を販売する、「増量フェス」を期間限定で開催中。今回のフェスで増量されている商品は、全16品。おにぎり・総菜・スイーツなど、さまざまなジャンルの商品を満足感のあるボリュームで楽しめます。なかでも今回は、「スイーツ・パン」に注目！ 話題の増量商品をピックアップしました。 スイーツ欲を満たす50%増量 増