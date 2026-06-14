14日午後、岐阜県関市の川で遊んでいた20代の男性が溺れて死亡する事故がありました。 警察によりますと午後3時半ごろ、関市洞戸飛瀬の板取川で「人が川の中に沈んだ」と目撃者の男性から110番通報がありました。 近くのキャンプ場の関係者が川底に沈んでいた男性を救助し、男性は病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。 亡くなったのは愛知県愛西市に住むシリア国籍のジアド・アルヘラルさ