サッカーＷ杯北中米大会の日本代表メンバーから離脱し、代表引退を表明したリバプールＭＦ遠藤航（３３）に、サウジアラビア１部の複数クラブが興味を示していることが１４日、分かった。遠藤は今季限りで、リバプールからの移籍が有力となっている。資金豊富なオイルマネーを背景に、クラブレベルではアジアの覇権をＪリーグとも争うサウジアラビア勢が、調査を進めているという。負傷が治らずＷ杯メンバーから外れ、同時に代