グラビアアイドルの三橋くん(24)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。豊かな膨らみならではの“悩み”を告白した。 【写真】弾けそうなのも納得！あまりにも強調された膨らみ 今年3月には「ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました」と衝撃の告白をして話題となっていた。 今月12日には「シャツがきつすぎて胸がくるしい ボタン弾け飛びそう....」と、最近の悩みを記した。さらに「これで24歳薬剤師