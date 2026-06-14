遠藤航が離脱した舞台裏森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦に臨む。日本時間の14日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで、森保監督がMF遠藤航のチーム離脱を選手に伝えたミーティング映像が公開され、「もらい泣きしちゃった」「モヤモヤは無くなった」など多くの声が寄せられた。JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。一室に集