渥美遼馬被告（33歳）は交際していたAさん（18歳）をナイフで刺して殺害。高校の同級生B（33歳）を呼び出して遺体をブルーシートで包み、山梨県の山中に遺棄したとして起訴された。 渥美被告はBがAさんを刺したと供述し、無罪を主張。Bは「事件を起こす前に相談してほしかった」と渥美被告の犯行であることを明言した。 18歳女性を装って家族らに連絡殺人で無罪主張の被告に残された謎【裁判傍聴記・前編】から