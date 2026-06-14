6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。31歳の美人ナースが、自身の整形事情について赤裸々に明かす一幕があった。【映像】31歳美人ナースが自ら施術する様子同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーシ