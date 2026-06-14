元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏が自身の持つFIFAワールドカップの歴代最多得点記録について言及した。13日、ドイツ『南ドイツ新聞』が同氏のコメントを伝えている。クローゼ氏は、2002年、2006年、2010年、2014年と計4回のW杯に出場し、歴代最多となる通算16ゴールを記録している。歴代最多記録保持者のクローゼ氏だが、開幕したFIFAワールドカップ2026での記録更新の可能性ついて言及した。現在のランキングでは、通