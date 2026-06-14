『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』6-1【漫画を読む】「保育園なんて遊んでお昼寝してるだけ」と文句を言う母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんは、ブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園での勤務経験をもとに、フィクションを交えて描かれた作品だ。今回は本作の6〜10話までを紹介する。6-26-36-4「保育園なんて遊んでお昼寝してるだけ」と文句を言う母親時間