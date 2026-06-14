14日に投開票が行われた大竹市長選は、無所属新人で元三井化学社員の福田弘美氏（65）が初当選を果たしました。大竹市長選は新人3人の争いで、JR山陽線の新駅設置や人口減少対策などが争点となっていました。福田氏は自民党、国民民主党、立憲民主党から推薦を受けていました。（2026年6月14日）