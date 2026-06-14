SNSで「フレネミー」が話題になっている。これは友達（Friend）と敵（Enemy）を合わせた混成語で、「友達を装う敵」のこと。2000年ごろからテレビや雑誌で取り上げられてはいたが、ここへ来てまたネット上をにぎわせている。【マンガ】「実は7年前に旦那と不倫してたんだ〜」女友達の衝撃告白に夫が言い放った「耳を疑う言葉」まるごと褒めようとしない友人「会社で仲よくしている友人がいるんですが、いつでも些細な毒があるんで