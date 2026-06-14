言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人生の特別な思い、エネルギーの指標、そして司法のスケジュールという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。は□□いね□□うりつは□□うはんヒント：生まれて初めて特定の誰かに心を奪