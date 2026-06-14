ベーシックな服だけでコーデを組むと、なんだか物足りなく見えることも。そこで今回は、縦のラインを強調してすっきり見せる「ストレートシルエット」のコーデを3つご紹介します。地味見えを回避しながら、親しみやすさもしゃれ感も叶えちゃお！究極のシンプルはストレートシルエットを選ぶこと全身ベーシックなアイテムで構成する“ノームコア”は、メンズからの親近感を勝ち取れる鉄板スタイル。とはいえ、シンプルだからこそ、