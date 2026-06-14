気温も湿度も高まる夏は、インナー選びが快適さを左右する大切なポイント。そんな季節にぴったりなのが、スロギーの人気シリーズ「ZERO FeelⓇLight」です。通気性と速乾性に優れた軽やかな素材と、しめつけを感じにくいストレスフリーな設計で、汗ばむ日も心地よく過ごせるのが魅力。毎日の通勤やお出かけはもちろん、おうち時間まで幅広く活躍する注目のインナーシリーズをご紹介しま