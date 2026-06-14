私はマドカ。来月、夫のリョウが独断で義妹（クミコさん）一家、4人の宿泊を決めてしまいました。しかし、クミコさんは初めから「ホテルに泊まる」と話していたことが判明しました。なんとリョウが勝手に「ゲストルーム感覚で来てくれ」と見栄を張り、強引に誘っていただけだったのだそう。リョウの空回りぶりに、私は怒りを通り越して脱力。「頼れる兄」を演じ、家族を振り回したリョウは、完全に沈黙しています。こうしてわが家