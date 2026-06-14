俳優の比嘉愛未さん（40）が14日、初となるエッセイ集の発売記念会見に登場。この日、誕生日を迎えて40歳になった比嘉さんが今後の目標を語りました。比嘉愛未エッセイ集『またね。』は、去年デビュー20周年を迎えた比嘉さんが『仕事』『恋愛』『結婚』『家族』など、25編の多彩なテーマで本音をつづっているほか、故郷・沖縄での思い出の地を巡るフォトストーリーや、Q＆Aも収録しています。■初エッセイ集「自分自身の分身を生み