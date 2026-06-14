2017年、中部国際空港で主婦たちが逮捕された金密輸事件。6月19日公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』は、実際に起こった事件に着想を得たオリジナルストーリーで、2児の母(有村架純)、非正規雇用の研究者(黒木華)、未婚で妊婦のキャバ嬢(南沙良)というそれぞれに事情を抱えた3人が偶然出会い、金の密輸という秘密によって絆を深めていく姿が描かれる。金の密輸に手を染める主人公・和歌子(有村)の夫で、横領によって会