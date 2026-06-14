【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のあむ、きほ、こころ、りなにインタビューを実施し、今年の夏やりたいことを聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美脚際立つドレス姿◆あむ＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「CEZANNE」（セザンヌ）の「皮脂テカリ防止下地」＆「PERFECT DIARY」（パーフェクトダ