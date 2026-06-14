歌手の松山千春（７０）が１４日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。日本時間１５日早朝に初戦のオランダ戦を迎えるサッカーの森保ジャパンについて語った。松山は番組冒頭でＷ杯について触れ、「みんな見るのかな。私は早起きはするんですけど、朝の５時に目を覚ますことはなかなかないんですね。ちょっと頑張れば見られるかなみたいな状態