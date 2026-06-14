時短＆簡単で「揚げ浸し風おかず」 気温が高くなると、油を使った揚げ物などの調理は避けたいですよね。今回はレンジで作る「揚げ浸し風おかず」を紹介します。揚げずに作って、揚げ浸し風のおかずを作ってみましょう。レンジを使うので時短が叶うのも魅力です。 実際に試した人も絶賛！ こちらのレシピに寄せられたつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）をチェックしてみると…「火を使わないのがこの時期嬉しい」「揚げ