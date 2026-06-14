幸せな結婚生活に、突然割り込んできた一枚の写真と手紙。美月さんの驚きは相当なものだったと思います。夫が知らないと言っても、数か月後に写真の親子が本当に目の前に現れてしまうのだから、もう笑えないですよね…。さらに離婚まで要求されるとなると、美月さんはいったいどんな選択をするのでしょうか？>>【まんが】夫に隠し子がいた(ウーマンエキサイト編集部)