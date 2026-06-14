玉野競輪G3「車輪疾駆の風々杯」は14日、12Rで決勝戦が行われ、志村龍己（39＝山梨）が安彦の捲りを差し切ってG3初優勝。2着が安彦で、3着は海老根が入線した。11Rのガールズケイリン決勝は畠山ひすい（24＝神奈川）が今年3度目のVを飾った。第一声は「怖い怖い」だった。「信じられない。これは夢ですか」。G3初優勝した志村はレース後もまったく実感が湧かない様子でインタビューに応じた。「安彦君は臨機応変に何でもでき