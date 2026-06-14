グルメバーガーの日本一を決める『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026』（通称：バガチャン 2026）の決勝が14日、横浜赤レンガ倉庫で開催。初優勝を果たした東京のバーガーレストラン『恵比寿BLACOWS』の高野帯刀シェフにインタビューしました。今年は、全国70人のエントリーから書類選考を通過した49人が予選に挑み、その激戦を勝ち抜いた12人が準決勝に進出。1対1のトーナメント形式で行われ、勝ち抜いた6人が、14日の決勝に挑みま