日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル「JFA TV」が更新され、日本代表の動向を追うTeam Camの第３弾がアップされた。そのなかで、森保一監督が主将である遠藤航の離脱を初めて代表メンバーに明かす、緊迫したシーンが紹介された。代表メンバーが集結した一室で、森保監督は「インフォメーションがあります」と切り出し、「航が、離脱してもらうことになりました」と告げる。そのうえで「ワールドカップに出るために即手術