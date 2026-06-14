【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式が、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催。主要6部門などの発表がGrand Ceremonyの直前に、レッドカーペットイベントが行われた。アワード参加アーティストを中心とした計60組以上が、レッドカーペット上に登場。ここでは、その一部をレポートする。 ■MAZZEL／STARGLOW BMSG所属のMAZZELとSTARGLOWが、連続