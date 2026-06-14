台湾メディアのETtoday新聞雲は11日、日本で「皇居財布」の販売が再開されることについて伝えた。記事は日本メディアの報道を引用し、皇居財布とは菊葉文化協会がもともと皇居東御苑の売店などで定価1000〜5000円程度で販売していた菊の紋章が入った本革製で、SNSで話題となったことを受け、皇居東御苑の前に早朝から長蛇の列ができたり、フリマアプリでは定価2000円前後の長財布が最高で24倍の4万8000円で出品されたりするなど混