中国商務部の何亜東（ホー・ヤードン）報道官はこのほど定例記者会見で、「中国発のネット文学、ネットドラマ、オンラインゲームなどのデジタル文化コンテンツが世界中で『中国旋風』を巻き起こしており、今や文化消費と文化の海外進出における新たなエンジンになった」と述べた。中国の1〜4月のサービス貿易輸出額は前年同期比で15％増加し、うち個人向けの文化・娯楽サービスの増加率は39．5％にも達し、知的財産権使用料も20．8