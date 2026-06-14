【競馬】八雲特別（6月14日／函館競馬場・3歳以上・1勝クラス・芝1800メートル）【映像】「モノが違う」約10ヶ月ぶり復帰レースで“余裕勝ち”14日の函館9Rは、3歳牝馬のモンローウォーク（栗東・上村、父キズナ）が快勝。約10カ月ぶりの一戦を制して2戦2勝とした同馬への期待がファンの間でも高まっている。モンローウォークは、昨年8月16日に新潟の芝1600メートル戦でデビュー勝ち。