【イスタンブール共同】イランのガリバフ国会議長は14日、イスラエルのレバノン攻撃を米国が容認したと主張し「この道を歩み続けるのが不可能になる」とX（旧ツイッター）に投稿した。覚書締結について言及したとみられる。