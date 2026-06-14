◇陸上・日本選手権最終日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）男子400メートル障害決勝が行われ、高校2年生の後藤大樹（ごとう・たいじゅ、17＝京都・洛南高）が日本高校新記録でU18世界新記録となる48秒09をマークして初優勝した。隣のレーンを走る黒川和樹（住友電工）が序盤から積極的に仕掛ける中でも、冷静だった。スプリントに自信を持っており、焦ることなくレースを展開し、最後に逆転。ただ、タイム