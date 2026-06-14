【FIFAワールドカップ2026】オーストラリア代表 2ー0 トルコ代表（日本時間6月14日／BCプレイス・バンクーバー）【映像】“爆速ドリブル”→相手DF陣を一瞬で振り切る瞬間オーストラリア代表の20歳FWネストリ・イランクンダが、圧巻の個人技から衝撃のゴールを叩き込んだ。圧倒的なスピードで守備を切り裂いた一撃に、ファンが騒然としている。オーストラリアは日本時間6月14日、FIFAワールドカップ2026グループD第1節でトルコ代表