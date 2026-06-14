茅大夢氏任期満了に伴う愛川町長選は１４日、投開票が行われ、無所属の新人で元町議の茅（かや）大夢氏（３１）が、いずれも新人で無所属で獣医師の今鉾君雄氏（６６）と無所属でバイク販売業の竹谷貴志氏（４９）、諸派で政治団体代表の杜（もり）野やえ氏（３７）を破り、初当選した。茅氏は県内の現職首長の中で最年少首長となる。投票率は３５・８１％で、前回２０２２年（３９・１１％）を３・３ポイント下回った。選挙